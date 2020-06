Der im Mittelpunkt eines internationalen Dopingskandals stehende Arzt Mark Schmidt aus Erfurt wird sich noch in diesem Jahr vor Gericht verantworten müssen. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, hat das Landgericht München die Anklage der Staatsanwaltschaft München gegen S. und vier mutmaßliche Komplizen zur Verhandlung zugelassen. Den Angeklagten werden unter anderem gewerbsmäßige und teilweise bandenmäßige Anwendung verbotener Dopingmethoden zur Last gelegt. Dabei geht es um das sogenannte Eigenblut-Doping.

Der Dopingskandal war während der Nordischen Ski-WM im Februar 2019 in Seefeld durch eine Razzia der Ermittlungsbehörden bei Sportlern und Teams bekannt geworden. Die Razzia war Teil eines Ermittlungsverfahrens der Staatanwaltschaft München unter dem Namen "Operation Aderlass". Zeitgleich hatte es in Erfurt Durchsuchungen und Festnahmen gegeben. Schmidt sitzt seit Frühjahr 2019 in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, seit 2011 im Rahmen eines international agierenden Netzwerks mindestens 23 Athleten aus acht europäischen Ländern gedopt beziehungsweise beim Doping unterstützt zu haben.