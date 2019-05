Nach den bisher vorliegenden Informationen der Ermittler setzten Unbekannte am frühen Freitagmorgen gegen 3:30 Uhr einen Kleintransporter der Partei in Brand, der nahe des Büros im Erfurter Süden geparkt war. Das Fahrzeug brannte aus. Außerdem warfen die Täter Farbbeutel auf die Fassade und zerstörten eine Scheibe des Parteibüros, um Farbe ins Innere zu sprühen. Der Mann, der sich über Nacht in dem Büro aufgehalten hatte, wurde durch die Hitze des Brandes verletzt. Er war ins Freie gelaufen, nachdem das Fahrzeug in Flammen aufgegangen war, und hatte sich offenbar dem Transporter genähert. Die Polizei geht von einem politisch motivierten Angriff aus. Den Schaden schätzen die Ermittler auf 10.000 Euro. Der Staatsschutz der Erfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.