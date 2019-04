Der Versandhändler "Amazon" siedelt sich in Erfurt an. Das teilte das Thüringer Wirtschaftsministerium mit. Das Münchner Immobilienunternehmen "GIEAG" wird für den Versandhändler in Erfurt-Stotternheim eine rund 23.000 Quadratmeter große Logistikimmobilie errichten. Die Bauarbeiten an der Halle samt einer großen Parkplatzfläche sollen bis zum Spätsommer abgeschlossen sein.