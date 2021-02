Die Stadt Erfurt hat eine für Samstag geplante Großdemonstration gegen die Corona-Regeln verboten. Das sagte ein Sprecher der Stadt am Dienstag. Die Demonstration sei mit bis zu 10.000 erwarteten Teilnehmern angemeldet worden, sagte er. Das seien weit mehr als die derzeit erlaubten 500 Teilnehmer und würde dem Infektionsschutz zuwiderlaufen.

Außerdem stelle eine Demonstration dieser Größenordnung eine Gefahr für Leib und Leben Dritter dar. Hinzu kommt laut Stadt, dass Menschen coronabedingt angehalten sind, nur eingeschränkt mobil zu sein. Ein deutschlandweiter Aufruf zu der Demo in Erfurt würde zur Verbreitung des Virus beitragen. Außerdem neigten Coronaleugner nicht dazu, sich an Regeln zu halten, so der Sprecher.