In den meisten Fällen werden die Täter nie ermittelt. MDR THÜRINGEN hat dazu Statistiken der Bundesregierung ausgewertet. Nach diesen wurden seit 2001 in Thüringen rund 300 Tatverdächtige zu den 1.000 antisemitischen Fällen ermittelt. Nur gegen wenige von Ihnen wurden dann tatsächlich Verfahren durch die Staatsanwaltschaften eingeleitet. Auch heute noch sicher eine Polizeistreife die Neue Synagoge in Erfurt. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Streit um Begriff "Juden Jena"

Das es bei der strafrechtlichen Bewertung von Antisemitischer Kriminalität in Thüringen sehr unterschiedliche Einschätzung gibt, zeigt der Fall aus dem Thüringer Fußball. Seit Jahren verwenden Fans des FC Rot-Weiss-Erfurt für ihre lokale Konkurrenz vom FC Carl Zeiss Jena den Hassbegriff "Juden Jena". Er wird in Städten an Hauswände gesprüht und bei den Lokalen Derbys beider Clubs offen skandiert.

Die Linke-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss wandte sich im Herbst 2018 an die Landesregierung, weil die Saalfelder Polizei den Schriftzug "Juden Jena", der in Rudolstadt gesprüht worden war, nicht als antisemitische Straftat ansehen wollte. In dieser Auffassung bestärkte das zuständige Thüringer Innenministerium die Beamten. In einer Antwort an König-Preuss, welche die Verwendung des Begriffs sehr wohl als antisemitische Straftat sieht, bezieht sich das Ministerium auf eine juristische Einschätzung der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft.

Nach dieser sei der Begriff "Juden Jena" nicht als antisemitisch einzustufen, sondern von der im Grundgesetzt verankerten Meinungsfreiheit gedeckt. Zur Begründung heißt es: "Die im hier vorliegenden konkreten Einzelfall verwendete Parole 'Juden Jena' im Rahmen eines Fußballspiels, bei der es sich um eine allgemeinpolitische Äußerung handelt, bezieht sich nicht auf eine konkret abgrenzbare Gruppe."

Antisemitische Vorfälle in Schulen

König-Preuss hofft nun, dass es in absehbarer Zeit in Thüringen ein qualitativ besseres Monitoring für antisemitische Straftaten gibt. "Wir haben gemeinsam mit SPD, Grünen und CDU im Frühjahr 2018 einen Beschluss zum Kampf gegen Antisemitismus in Thüringen gefasst", so die Linke-Politikerin. Das Papier habe sie mit dem Thüringer CDU-Politiker Stephan Gruner geschrieben. Bis heute seien aber nur wenige Punkte auch tatsächlich umgesetzt worden, kritisiert sie. Was bisher fehle, sei eben eine Erfassung und systematische Analyse von antisemitischen Straftaten und Vorfällen. Da gehöre auch ein Blick in die Schulen, wo "Jude" immer wieder unter Kinder und Jugendlichen als Schimpfwort verwendet werde, sagt König-Preuss und verweist auf eine Auswertung einer Antwort des Bildungsministeriums zu antisemitischen Vorfällen an Thüringer Schulen.

Reinhard Schramm will nach eigener Aussage Optimist bleiben. Aber er sehe seine eigene Familie und was er an Anfeindungen erlebt habe. "Ich warte nur darauf, das wir Juden auch an Corona schuld sind", sagte Schramm. Genau das sei inzwischen im Internet als eine antisemitische Verschwörungstheorie zu finden, bestätigt Verfassungsschutzchef Kramer. In einschlägigen Foren werde das Coronavirus als eine israelischen Biowaffe bezeichnet, um Regierungen und Länder lahm zulegen. Katharina König-Preuss zeigt eine andere Perspektive eines latenten Alltags-Antisemitismus auf. "So lange Jüdinnen und Juden in Thüringen ihre religiösen Feste unter Polizeischutz feiern müssen, gibt es hier kein jüdisches Alltagsleben."