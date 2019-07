Das Projekt von Apple erinnert an den Dienst "Street View" von Google. Der Suchmaschinen-Riese hatte im Jahr 2010 erstmals Kamera-Wagen auf deutschen Straßen fahren lassen. Die Aufnahmen erlauben es Nutzern von Google Maps seither, über 360-Grad-Bilder am Bildschirm durch Städte zu navigieren. Thüringer Kommunen sind allerdings nicht darunter.

Apple will nun selbst entsprechende Daten sammeln und damit zunächst seine eigene Karten-App verbessern. Der Technologie-Konzern kündigte mehr Details, genauere Adressen und eine größere Abdeckung für Apple Maps an.

Darüber hinaus arbeiten die Entwickler auch am Panorama-Dienst "Look Around". Wie bei Google Street View sollen sich Anwender dank der 360-Grad-Aufnahmen virtuell durch Straßenzüge bewegen können. Im Herbst startet die Funktion für ausgewählte Regionen beispielsweise rund um San Francisco. Wann Look Around auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist allerdings noch unklar.

So soll Look Around von Apple aussehen. Zum Start können Nutzer unter anderem die Region um San Francisco erkunden. Bildrechte: MDR/Apple

Auch wenn das Angebot hierzulande also vorerst nicht zur Verfügung steht - die Bilder werden in den kommenden Wochen in jedem Fall schon aufgenommen. Auf den Apple-Autos sind dafür spezielle Rundum-Kameras montiert. Aus den Bildern kann das US-Unternehmen unter anderem Namen von Straßen oder Geschäften sowie Informationen zu Verkehrszeichen und Straßenführung ziehen.

Die Vehikel sind darüber hinaus mit Laser-Radaren ausgestattet, die ihre Umgebung in 3D abtasten. Die auch unter dem Namen Lidar bekannten Geräte werden unter anderem in selbstfahrenden Autos eingesetzt. Die Fahrzeuge zeichnen zudem per GPS ihren Aufenthaltsort auf.