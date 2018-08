Heftige Gewitter über Thüringen: Acht Unfälle auf Autobahnen

Auf den Thüringer Autobahnen A4 und A71 hat es Donnerstagmorgen innerhalb kurzer Zeit acht Unfälle in einer Unwetterfront gegeben. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Ursache ist laut Polizei wahrscheinlich unangepasste Geschwindigkeit bei Starkregen gewesen. Es gebe in weiten Teilen Thüringens Aquaplaning und Sichtbehinderungen durch aufspritzendes Wasser. Seit dem frühen Morgen zog eine Gewitterfront mit starkem Regen von Südwesten her über Thüringen.

Eine Gewitterfront zieht seit dem frühen Donnerstagmorgen über Thüringen. Bildrechte: MDR/Juliane Maier-Lorenz

Auf der A4 am Willroder Forst in Richtung Eisenach war nach Feuerwehrangaben ein Auto wegen Aquaplaning ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Bei Gotha-Boxberg hat sich demnach ein Auto überschlagen, das mit Eltern und einem Kind besetzt war. Bei Sättelstedt nahe Eisenach habe sich ein Fahrzeug gedreht und sei auf der mittleren Spur liegengeblieben. In der A4-Auffahrt Wandersleben sei ein Auto mit einem LKW zusammengestoßen. Auf der A71 ist zwischen Arnstadt-Süd und Stadtilm in Richtung Schweinfurt der Fahrer eines Transporters verunglückt. Laut Autobahnpolizei ist bis jetzt nur bekannt, dass das Fahrzeug auf dem Dach liegen geblieben ist. Rettungskräfte sind derzeit auf dem Weg zum Unfallort.



In Erfurt ist wegen des Gewitters der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Salomonsborn in Brand geraten. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr musste außerdem zur Kita "Zwergenreich" am Wiesenhügel ausrücken. Dort war Wasser ins Haus eingedrungen.