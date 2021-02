Trotz Corona-Lockdown Betrieb in Thüringer Museen läuft weiter - ohne Besucher

Es wird geräumt, sortiert, archiviert und oft auch renoviert. So wird in vielen Häusern jetzt das aufgearbeitet, wozu sonst keine Zeit ist: Kleidung aus dem 19. Jahrhundert und für Gemälde und Grafiken. "Die Hussen für die Kleider habe ich noch mit der Hand mit schönem Steppstich genäht. Die Hussen für die Bilder wurden dann an der Maschine gemacht", erzählt Marion Herbert und sitzt statt an der Pforte unterm Dach am Schreibtisch. Dort hält sie jetzt unter anderem auch den Kontakt zum Geschichtsverein.

Auf dem Flur hängen die wertvollen Bilder nun alle fein eingehüllt und sind damit geschützt vor Staub und Licht. Dazu wäre man wohl ohne Lockdown nie oder zumindest nicht so schnell gekommen. Beim Wort Lockdown korrigiert Oberkurator Hardy Eidam aber schnell.

Das Haus ist zwar für Besucher geschlossen, die Museumsmitarbeiter aber sind nicht im Lockdown. Und Museumsarbeit ist kein Homeoffice-Job. Wir bereiten aktuell drei Ausstellungen vor und haben auch in den Depots jede Menge zu tun. Hardy Eidam

Er führt mich gleich nebenan in das neugestaltete Gemäldedepot.

Ordnungssystem und weitere Neuerungen

Das hat ein neues Ordnungssystem erhalten, mit herausnehmbaren Schubläden, die man mit in die Ausstellung oder an den Schreibtisch nehmen kann. Museologin Corina Worm hat die Fächer noch nicht alle gefüllt, freut sich aber über die Boxen. "Das schafft Ordnung, alles wird übersichtlicher". Die Infrastrukur im Haus wurde verbessert, das wäre sicher im Alltagsdruck mit der kleinen Belegschaft im Haus noch weiter nach hinten geschoben worden.

In ihrem Büro nebenan liegen etwas durcheinander Objekte, die dem Museum geschenkt worden sind. Solche Schenkungen müssen, sagt die Museologin, natürlich akribisch erfasst und erforscht werden. "Es gibt viele Erfurter, die uns das eine oder andere Sammlerstück überlassen. Das freut uns sehr, ist aber auch mit Arbeit verbunden. Jedes Stück wird fotografiert, bekommt eine Inventarnummer und alle Informationen, die ich dazu sammeln kann, werden notiert. Momentan noch auf eine Karteikarte, bald wohl aber auch digital", erzählt sie und zeigt das neueste Objekt. Zeit fürs große "Aufräumen" im Erfurter Stadtmuseum: Kuratorin Gudrun Noll-Reinhardt und Oberkurator Hardy Eidam sichten und sortieren ihr neues Gemäldedepot ein Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Das Stadtmuseum hat eine Grafik von "Dom und St. Severi" erhalten, die wird auch bald fein säuberlich eingehusst. In der Corona-Auszeit habe sie etwas mehr Zeit dafür, denn es gibt aktuell ja keinen Leihverkehr. Den muss Corina Worm sonst regeln. Jetzt kann sie endlich auch mal wieder Schenkungsurkunden schreiben, die jeder Schenkende erhält. Die Schenkungsobjekte würden sonst oft länger liegen bleiben.

Es gibt im Haus auch noch andere Depots, die mal aufgeräumt werden müssen, sagt sie. Im vergangenen Jahr habe sie mit einer Studentin begonnen, sich um die Kleidung aus dem 19. Jahrhundert zu kümmern. Jedes Kleidungsstück wird fotografiert, eingehusst, bekommt neue Etiketten, so dass die Objekte auch schnell wieder gefunden werden können, wenn sie gebraucht werden. Das Prozedere soll mit jedem Objekt passieren. "Wir haben rund 80.000. Da können Sie sich vorstellen, dass es noch lange dauert, bis alles aufgearbeitet ist."

Kuratorin Gudrun Noll-Reinhardt treffe ich in der aktuellen Sonderschau "Wer war Johann B.? - Trommsdorff und der Aufbruch in die Moderne". Die Ausstellung über den berühmten Erfurter Apotheker und Pharmazeuten passt in die Zeit der Corona-Pandemie, obwohl sie vor Jahren schon geplant und vorbereitet wurde. Zwei Tage war sie zu sehen, dann kam der Lockdown und das Museum musste schließen. "Als Trommsdorff gewirkt hat, vor rund 250 Jahren, spielte die Cholera eine große Rolle. In Erfurt wurde eine Sanitätskommission gegründet, ihr gehörte Johann Bartholomäus Trommsdorf an."

Eigentlich würde die Schau Ende Mai enden, doch sie wird verlängert. "Darum haben wir mächtig gekämpft. Wir haben mit anderen Kollegen telefoniert. Es gab die Idee, die große Buga-Ausstellung mit Siegfried Kraft ins Angermuseum zu verlegen. All das muss hinter den Kulissen geregelt werden" fügt Hardy Eidam an.

Die Ausstellung aber kommt nun doch wie geplant ins Stadtmuseum, dafür muss aber die erste Etage leer geräumt werden. Die Ausstellung über Luther kommt zeitweilig raus. All das muss das Haus mit drei Museumsmitarbeitern und zwei Technikern stemmen. Und dann, fügt Eidam lachend an, habe er auch noch das getan, was wohl alle getan haben: "Auch ich habe mein Büro aufgeräumt."

Auch für die Kuratorin heißt es jetzt keineswegs Hände in den Schoss legen.

Natürlich ist schade, dass es im Moment keine Führungen und Veranstaltungen gibt, aber wir haben genug zu tun. Wir arbeiten an den Beständen, bereiten Publikationen vor. Gudrun Noll-Reinhardt

Aktuell sitze sie über den Konzeptionen für die neuen Ausstellungen. "Diese Form des normalen Museumsalltags findet ja wie gewohnt statt. Wir können nicht innehalten." So wird eine kleine Ausstellung über das barocke Schloss im Erfurter Ortsteil Bischleben-Stedten, eine Personalausstellung zum 70. Geburtstag des Erfurter Heimatmalers Jürgen Valdeig und eine zur Bundesgartenschau vor. Alles bereit für den Neustart: Eingang des Stadtmuseums "Haus zum Stockfisch" in Erfurt. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Letztere soll im September eröffnet werden und Werke des Erfurter Grafikers Siegfried Kraft präsentieren. Kraft hatte unter anderem das berühmte Logo der "iga" gestaltet. 3.192 Objekte - Plakate, Einladungen, Kirchenkunst, Zeichnungen, Entwürfe - hat das Stadtmuseum als Schenkung erhalten. Das Oeuvre Krafts wird mit der Hochschule für Buchkunst und Gestaltung in Leipzig aufgearbeitet. "Also hinter den Kulissen wird mindestens so fleißig gearbeitet wie bei geöffneten Museumstüren."

Museen sind, erinnert Erfurts Kulturdirektor Tobias Knoblich, in erster Linie wissenschaftliche Einrichtungen. "Es geht ums Sammeln, Bewahren, Erforschen". Und dennoch werden sie schmerzlich vermisst: Die Besucher.