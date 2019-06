Eine Show wäre keine Show, wenn die Hauptattraktion gleich zu Anfang "verbrannt" würde. Also mussten die 15.000 jungen Besucher der neu konzipierten Raumfahrt-Show des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Erfurter Steigerwaldstadion eine reichliche Stunde auf "Astro-Alex" alias Alexander Gerst warten, der 2014 und 2018 in den Weltraum flog.

Doch das Warten dürfte den Schülerinnen und Schülern aus ganz Thüringen nicht schwer gefallen sein: Schon der Teil der Show bis zu Gersts Auftritt war amüsant, lehrreich und kurzweilig. Das DLR nimmt die Gäste seiner neuen Bühnenpräsentation mit auf eine Reise zum Mond - aus Anlass des 50. Jahrestages der ersten Mondlandung am 20. Juli 2019. Hi Astro-Alex, liebe Grüße von der 6a": Schüler grüßen Alexander Gerst. Bildrechte: MDR FERNSEHEN

Raketenantrieb mit Laubbläser demonstriert

Gleich zu Beginn wünschte Charles Moss "Charlie" Duke per Video-Einspieler viel Vergnügen - der US-Astronaut war 1972 der zehnte Mensch, der den Mond betrat. Experimente auf der Bühne vermittelten Kenntnisse über die Raumfahrt. So wurde demonstriert, wie ein Raketenantrieb funktioniert - mit einem Skateboard und zwei Laubbläsern, die gegen eine Holzplatte gerichtet wurden und das Skateboard in Bewegung setzten.

Michaela Döllinger von der Landessternwarte Tautenburg im Saale-Holzland-Kreis präsentierte ein Modell des Planeten HD 32518b, den sie mitentdeckt hat - und für den jetzt ein Name gesucht wird. Dr. Michaela Döllinger von der Landessternwarte Tautenburg präsentiert bei der DLR-Raumfahrt-Show im Steigerwaldstadion in Erfurt ein Modell des Planeten HD 32518b, den sie mit entdeckt hat. Bildrechte: MDR FERNSEHEN

Warum die Sojus komfortabler war als das Space Shuttle

Ulf Merbold, der 1983 als zweiter Deutscher nach Siegmund Jähn ins All geflogen war, berichtete von seinen insgesamt drei Raumflügen - zwei mit dem Space Shuttle der USA, einer mit einem russischen Sojus-Raumschiff. Die Zuschauer erfuhren vom gebürtigen Greizer Merbold, dass es sich mit der russischen Rakete komfortabler fliegt als an Bord der US-Raumfähre - weil deren Feststoffraketen starke Vibrationen erzeugen, die die Astronauten zu spüren bekommen.

Ulf Merbold auf der Bühne bei der "DLR-Raumfahrt-Show" im Steigerwaldstadion in Erfurt. Bildrechte: MDR FERNSEHEN Man macht sich schon Gedanken, warum die Menschen, die einem beim Einsteigen ins Raumschiff behilflich waren, sich vor dem Start auf sieben Kilometer davongemacht haben. Ulf Merbold, Astronaut, über seine Gefühle bei seinem ersten Start ins All. bei der DLR-Raumfahrt-Show in Erfurt.

Alltagsorgen auf der ISS

Und dann kam der zweimalige Raumfahrer Gerst auf die Bühne - von der Seite durch die Zuschauer hindurch, wie ein Fußballstar, winkend, lächelnd. Der 43-Jährige zog die Schüler mit Alltagsgeschichten aus dem All ebenso in seinen Bann wie mit Naturwissenschaft. Er sagte etwa, wer ins All fliegen wolle, müsse nicht nur lernen, wie ein Raumschiff eingeparkt wird - er oder sie müsse sich auch vorher entscheiden, welche Unterwäsche an Bord getragen werden soll. Ein Astronautenkollege, so Gerst, habe im Stress vor dem Flug eine zu kleine Unterwäschegröße angegeben - und an Bord der Internationalen Raumstation unter kneifenden Unterhosen gelitten. Dem Problem sei die Besatzung schließlich beigekommen, indem sie die Wäsche seitlich aufgeschnitten habe.

Gersts Zuhörer lernten, dass bei einem Raketenstart ziemlich wenig Kohlendioxid frei wird: Die Verbrennung des Treibstoffs setze gerade so viel von dem Treibhausgas frei, wie ein mittelgroßes Flugzeug auf dem Weg über den Atlantik ausstoße. Und der Astronaut präsentierte auf den Video-Leinwänden Fotos, die er im All aufgenommen hatte - eindrucksvolle und bedrückende Aufnahmen, die zeigen, wie schön, aber auch wie verletzlich die Erde ist.

Gerst hat den verschwindenden Aralsee in Zentralasien fotografiert, den der Mensch durch Wasserentnahme aus den Zuflüssen zur salzigen Pfütze gemacht hat, er hat die Luftverschmutzung über Peking oder Norditalien aus dem All dokumentiert. Und er führte den Schülern die Trockenheit des Sommers 2018 eindrucksvoll vor Augen: Gerst zeigt zwei Aufnahmen seiner Geburtsstadt Künzelsau in Baden-Württemberg, die er auf seinen beiden Raumflügen machte. Auf dem Foto von 2014 ist eine saftig grüne Landschaft zu sehen - auf dem von 2018 eine braun verbrannte Region.

Und Gerst nutzt die Show zur Nachwuchswerbung für die eigene Zunft: "Mädels, wenn ihr Astronautin werden wollt, bewerbt euch", ruft er den Besucherinnen zu. Bei der letzten Runde sei nur jede sechste Bewerbung von einer Frau gekommen.