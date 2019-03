Kriminalität Offenbar auch deutsche Sportler in Doping-Skandal verwickelt

In den Doping-Skandal um den Erfurter Sportarzt Mark Schmidt sind offenbar auch deutsche Sportler involviert. Wie die ARD-Dopingredaktion am Sonntag berichtete, soll ein deutscher Eisschnellläufer und Olympia-Teilnehmer wiederholt sein Blut vom Erfurter Netzwerk manipulieren lassen haben. Der Name des betroffenen Eisschnellläufers sei der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) mittlerweile bekannt. Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) wollte sich später zu Details äußern.

In zwölf Ländern soll das Erfurter Netzwerk Eigenblut-Doping betrieben haben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK