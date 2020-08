Bauarbeiten Augustbrücke in Erfurt wird abgerissen - Sperrung der Bahnhofstraße

Das Wasser wurde in den neuen Flutgraben umgeleitet. 58 Jahre später brach ein Teil der Brücke ein. Sie wurde repariert, aber nicht beseitigt. Das habe im Laufe der Jahre immer wieder Probleme bereitet, so Reintjes. Wegen der unterirdischen Brücke mit ihren Hohlräumen hatten sich Straße und Straßenbahngleise gesenkt. Die Gefahr, dass sie erneut einbricht, habe jederzeit bestanden, so Reintjes. Auch deshalb hätten die komplizierten Bauarbeiten nicht mehr aufgeschoben werden können.

Derzeit werden in der Bahnhofstraße und am Anger neue Gleise verlegt und alte Weichen ausgetauscht. Die Hauptverkehrsader Juri-Gagarin-Ring ist deshalb seit zwei Wochen gesperrt. Am Samstag begann an der Großbaustelle im Erfurter Zentrum die heiße Phase. So wurde die Bahnhofstraße nun komplett gesperrt. In der vergangenen Woche war bereits im Bereich Gleisdreieck an der Kaufmannskirche und in Richtung Johannesstraße an den Gleisen gearbeitet worden.