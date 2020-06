Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyer widerspricht dem Vorschlag einer Arbeitsgruppe der Bischofskonferenz, wonach die katholische Priesterausbildung im Bistum Erfurt möglicherweise eingestellt werden soll. Dem Vorschlag zufolge solle sich wegen der anhaltend geringen Zahl von Kandidaten die Ausbildung nur noch auf wenige Standorte in Deutschland konzentrieren. Für das Theologiestudium werden demnach nur noch München, Münster und Mainz genannt. In Erfurt solle nach dem Studium nur noch die zweijährige Ausbildung im Pastoralkurs stattfinden, so der Vorschlag. Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyer sieht die Priesterausbildung nicht in Gefahr. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Neymeyer wirbt für Erfurt

Neymeyer sieht die katholische Priesterausbildung im Bistum Erfurt aber nicht in Gefahr. Noch sei nichts entschieden. Wenn der Bischof die Erfurter Ausbildung wolle, dann bleibe sie auch im Bistum. Er werde für Erfurt weiter werben. Das Priesterseminar sei ein sehr fruchtbares und gutes Modell.

Keine Folgen für Studiengang an der Uni Erfurt

Jörg Seiler, Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät in Erfurt, sieht durch die entstandene Diskussion keine Folgen für den Studiengang. Seiler sagte MDR THÜRINGEN, an der Universität Erfurt werden neben Priestern auch Religionslehrer, Journalisten und Mitarbeiter caritativer Einrichtungen auf ihren Beruf vorbereitet. Am Erfurter Priesterseminar werden derzeit vier Kandidaten ausgebildet.

In einem Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) sagte Seiler: "Das Erfurter Priesterseminar könnte wesentlich größer sein, wenn nicht einige der ostdeutschen Bischöfe ihre Priesteramtskandidaten von hier abgezogen beziehungsweise gleich woanders hingeschickt hätten – teilweise auch entgegen entsprechenden Zusicherungen. Das Problem des kleinen Seminars in Erfurt ist durch einige ostdeutsche Bistümer produziert worden."

Zahl der Priesterweihen sinkt deutschlandweit