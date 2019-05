Der Erfurter CDU-Stadtrat Michael Hose fordert eine Ausländerquote für die Plattenbaugebiete in der Stadt. Hose erklärte am Freitag: "25,9 Prozent Ausländer im Rieth sind für die Integration zu viel. Seit 2015 gibt es einen sprunghaften Anstieg in den Plattenbauten, der jetzt gestoppt werden muss. Die Stadtpolitik muss dafür sorgen, dass in den kommenden Jahren der Anteil von Ausländern in den Plattenbaugebieten 20 Prozent nicht übersteigt. Bei einem Ausländeranteil in Erfurt von 8,4 Prozent ist eine sinnvolle Verteilung leistbar."

Wer Integration und Zuwanderung will, muss die Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehört es, die Ausländer in Erfurt besser zu verteilen. Wenige Ausländer in vielen Stadtteilen sind schlicht besser zu integrieren als viele Ausländer in wenigen Stadtteilen. Michael Hose (CDU), Stadtrat in Erfurt und Vorsitzende des Erfurter CDU-Ortsverbandes Nordstadt Pressemitteilung des CDU-Ortsverbandes Nordstadt

Hose, der Vorsitzender des Bildungsausschusses des Stadtrats ist, reagiert damit auf einen Bericht der "Thüringer Allgemeinen" (€) zu einer ungleichen Verteilung von Ausländern in den einzelnen Erfurter Wohnvierteln. Danach leben die meisten Ausländer in Erfurt in der Kernstadt und in den Plattenbaugebieten. Der 26-Prozent-Anteil im Rieth sei der höchste in der ganzen Stadt.

60 Prozent Erstklässler mit anderer Muttersprache als Deutsch

Hose erklärte weiter, es könne nicht sein, dass die Plattenbaugebiete unverhältnismäßig stark die Aufgabe der Integration stemmen müssen. Bis zu 60 Prozent Kinder in der 1. Klasse an Schulen in Plattenbaugebieten, die nicht Deutsch als Muttersprache sprechen, seien schlicht nicht akzeptabel. Steige der Anteil der Ausländer in den Plattenbaugebieten so schnell weiter, drohten eine Abkapslung der Ausländer, eine weiter steigende Unzufriedenheit bei der Bevölkerung und ein Erstarken rechtsextremer Parteien.

Hose machte zudem konkrete Vorschläge, um die Verteilung ausländischer Einwohner in Erfurt besser zu steuern. So sollte es bei Neubauten eine Auflage an die Bauherren geben, im Rahmen des Sozialwohnungsanteils einen kleinen Teil Ausländer aufzunehmen. Auch sollten Wohnungsgenossenschaften ihren Anteil bei einer sinnvollen Verteilung ausländischer Mieter leisten. Im Gegenzug sollen die Genossenschaften attraktive Baugrundstücke in Erfurt erhalten. Als Ausländer definiert Stadtrat Hose Menschen, die nicht den deutschen Pass haben.

Linke-Stadträtin nennt Vorschlag "aufgewärmten Kaffee"

Stadträtrin Karola Stange von der Partei Die Linke bezeichnete den Vorschlag ihres Kollegen als "aufgewärmten Kaffee". Schon vor zwei Jahren habe er Ähnliches gefordert. Stange konterte, wenn es überall in der Stadt preiswerte Wohnungen gäbe, in denen auch Menschen mit Migrationshintergrund wohnen könnten, würden sie sich nicht nur in den Plattenbaugebieten ansiedeln. Eine Obergrenze sei untauglich. In Erfurt sei die städtische Kowo der große Wohnungsanbieter in diesem Preissegment und damit auch für Ausländer. Private Wohnungsvermieter und Wohnungsgenossenschaften spielten eher eine Nebenrolle. Gerade die Kowo engagiere sich stark für das Miteinander.

Grüne sehen Quotenregelung kritisch