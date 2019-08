Beim Rechtsrock-Konzert in Themar beschlagnahmte die Polizei mehrere Fässer Alkohol. Bildrechte: MDR / Bettina Ehrlich

Grundsätzlich wertete Christ den Polizeieinsatz während des Rechtsrock-Konzerts als Erfolg. Dass die Beamten für ihr konsequentes Vorgehen unter anderem in den sozialen Netzwerken viel Anerkennung erfahren hatten, habe ihnen auch gut getan. Schon am ersten Abend des Rechtsrock-Konzerts hatte die Polizei den Auftritt von zwei Szene-Bands abgebrochen, die verbotene Lieder gespielt haben sollen. Am zweiten Konzerttag hatten die Polizisten auf dem Festivalgelände der Rechtsextremen zahlreiche Fässer Alkohol beschlagnahmt, weil an diesem Tag dort ein komplettes Alkoholverbot galt.