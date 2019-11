Das Azubi-Ticket in Thüringen bleibt bis Ende 2020 gültig. Das teilte Thüringens Verkehrsministerin Birgit Keller (Linke) am Montag mit. Die Verträge mit den Verkehrsunternehmen seien verlängert worden, der Preis bleibe mit 50 Euro im Monat stabil. Das im Oktober vergangenen Jahres gestartete Projekt sollte ursprünglich zum Jahresende 2019 auslaufen.

Das Ticket sei ein großer Erfolg, die Zahl der Nutzer stetig gestiegen, begründete Keller die Entscheidung. Bislang haben laut Ministerium etwa 6.300 Auszubildende die Karten gekauft, die Tendenz sei weiter steigend. Im August waren es noch etwa 4.900 Lehrlinge. Bis auf den Landkreis Greiz beteiligen sich alle Thüringer Landkreise und kreisfreien Städte an dem Projekt.

Jedes Azubi-Ticket kostet eigentlich knapp 180 Euro monatlich, das Land trägt die Differenz zum Ausgabepreis von fast 130 Euro. Noch handelt es sich um ein Pilotprojekt. Die Landesregierung arbeite aber an einem Finanzierungskonzept, um ein dauerhaftes Angebot zu schaffen, teilte das Verkehrsministerium mit.

Im Landkreis Greiz sorgt das Azubi-Ticket allerdings für Streit. Die Initiative "Azubi-Ticket Jetzt!" will prüfen, ob ein Bürgerbegehren für das Azubi-Ticket juristisch durchgesetzt werden kann. Ein Sprecher der Initiative sagte, auch bei dem jüngsten Gespräch der Initiative mit Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) habe es keine Fortschritte gegeben.

CDU-Landrätin Schweinsburg gab damals an, das Azubi-Ticket nicht generell abzulehnen. Voraussetzung für das Ticket im Landkreis Greiz sei allerdings eine landesweit einheitliche rechtssichere Grundlage. Dafür müsse die Organisation und Finanzierung vom Land so umgestellt werden, dass landesweit alle Öffentlichen Nahverkehrsbetriebe gleichberechtigt behandelt würden. Laut Schweinsburg werden die Tickets auch in drei weiteren Kreisen kritisch gesehen. Dabei handele es sich um Kreise, die mit ihrem öffentlichen Nahverkehr nicht Mitglied im Verkehrsverbund VMT sind. Deshalb befürchteten die Kreise genauso wie Greiz finanzielle Nachteile, hieß es.