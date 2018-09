Carius will vorerst Kleinkinder im Plenarsaal tolerieren

Die Thüringer Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling darf vorerst mit ihrem Baby an Plenarsitzungen des Parlaments teilnehmen. Landtagspräsident Christian Carius schrieb in einem Brief, der MDR THÜRINGEN vorliegt, er sei bis auf weiteres bereit, das Verhalten zu tolerieren. Henfling sagte MDR THÜRINGEN, dass es für das nächste Plenum eine Tolerierung geben solle. Eine grundsätzliche Klärung gäbe es nach wie vor nicht.

Madeleine Henfling darf nun mit Baby in den Plenarsaal. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel