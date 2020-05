Die Corona-Krise macht auch den Bäckereien in Thüringen schwer zu schaffen. Mit Sternenbäck ist ein weiteres Unternehmen in wirtschaftliche Schieflage geraten. Die Großbäckerei teilte mit, ein Schutzschirmverfahren beantragt zu haben - eine besondere Form des Insolvenzrechts. Sternenbäck hat seinen Sitz in Baden-Württemberg und betreibt nach eigenen Angaben in 23 Thüringer Städten insgesamt 55 Filialen. Am vergangenen Wochenende hatte bereits die Erfurter Traditionsbäckerei Rüger Insolvenz anmelden müssen.

Der Brotverkauf läuft in Thüringens Bäckereien noch, andere Ware findet dagegen weniger Abnehmer. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa