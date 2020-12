Die Erfurter Traditionsbäckerei Rüger will ihre vor 20 Jahren geschlossene Eisdiele am Gutenbergplatz wieder eröffnen. Im kommenden Jahr soll es soweit sein, sagte Jens Rüger MDR THÜRINGEN. Das Eiscafé war einst zugunsten der vergrößerten Konditorei geschlossen worden.

Konditor Jens Rüger hat den Familienbetrieb aus der Insolvenz herausgekauft und will sich nun ganz auf das Stammhaus konzentrieren. Zuvor war der neue Chef selbständig und hatte nicht in der Bäckerei gearbeitet. Die zuletzt fünf Filialen in Erfurt wurden geschlossen, auch Verkaufswagen hat Rüger nicht. "Wir sind voller Euphorie, dass es jetzt trotz der harten Einschnitte weitergeht und wir die Geschichte fortführen können", sagte Rüger.