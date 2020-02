Der Gesternbrotladen "Yestern.day" am Erfurter Ringelberg hat seit Eröffnung im Dezember rund 3.000 Brote vor der Mülltonne gerettet. Aus dem Verkauf von einem Tag alten Broten, Brötchen und Gebäckstücken wurden im ersten Monat seit Eröffnung 1.300 Euro Gewinn eingenommen. Das Geld fließt an gemeinnützige Projekte, die sich auch mit Lebensmittelverschwendung beschäftigen.

Bei der ersten Geldübergabe am Montagnachmittag an den Verein "Talisa" (Thüringer Arbeitsloseninitiative Soziale Arbeit), der mehrere Ausgabestellen für Lebensmittel betreibt, zeigte sich Bäckerei-Betreiber Matthias Bergmann zufrieden mit dem Start. Bergmann erklärte, er rechne allerdings noch mit deutlich mehr Einnahmen für den guten Zweck aus dem Monat Januar.

Einige Kunden kauften ihre Brote jetzt im günstigeren Laden mit der Vortagsware, dadurch habe sich der Umsatz beim Brot zwar leicht verschoben. Dafür würden in den "normalen" Bäckereifilialen nun mehr "Gönn-dir-Artikel" gekauft, so Bergmann.

Mit Eröffnung der Filiale am Erfurter Ringelberg holen verschiedene "Tafelbetreiber" die Backwaren inzwischen direkt am Ringelberg ab. So müssten beispielsweise Fahrer der Evangelischen Stadtmission ("Café und Restaurant des Herzens") und des Vereins "Menschlichkeit" nur noch eine Bäckereifiliale anfahren und könnten bei "Yestern.day" das auswählen, was benötigt werde, so Bäckereimitarbeiter Florian Spangenberg. Ingrid Schindler, Geschäftsführerin von Talisa, erklärte, damit sparten die Mitarbeiter der Lebensmittelabgabestelle allein in Erfurt pro Woche rund 300 Kilometer Fahrt und rund sechs Stunden Zeit.