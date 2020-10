Frank Weißleder und ich verabreden uns für Mittwoch. Da ist nicht so viel los, sagt er. "Was wäre eine gute Zeit?", frage ich ihn. Er sagt: "2 Uhr".

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gehe ich durch das dunkle Erfurt. In einigen Wohnungen läuft der Fernseher, vorm Café Albrecht sitzen die letzten beiden Gäste draußen. Ansonsten ist es ruhig und dunkel.

Den Ofen gibt es seit ungefähr 1845. Damals wurde das Haus gebaut und eine Bäckerei eingeweiht. Eine andere Familie startete das Bäckerei-Geschäft in der Auenstraße. Wigbert Weißleders Großvater und Frank Weißleders Ur-Großvater übernahmen sie 1919. Im vergangenen Jahr also 100 Jahre Bäckerei Weißleder.

Wigbert Weißleder lernte zwar in der Bäckerei, aber nicht bei seinem Vater. Der wollte das nicht. Es gab einen Lehrmeister. Frank Weißleder ging zur Lehre auch in eine andere Bäckerei. Zwar in Erfurt, aber eben nicht hier. Danach arbeiteten beide lange gemeinsam in der Backstube. Wigbert Weißleder war 33 Jahre lang der Chef, seine Frau verkaufte die Backwaren. Frank Weißleder ist seit 2012 der Boss.