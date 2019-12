Nach einem Stellwerksausfall in Halle (Saale) am Dienstagmorgen gibt es auch erhebliche Verspätungen und Zugausfälle in Thüringen. Betroffen sind sowohl Nah- als auch Fernverkehrszüge auf der Strecke zwischen Erfurt und Halle, die auch nach Hamburg und Berlin beziehungsweise Frankfurt und München weiterführt.