Die "Engel am Zug" der Erfurter Bahnhofsmission hatten über die Festtage viel zu tun. Nach eigenen Angaben mussten die Helfer vielen Reisenden beim Umsteigen helfen, aber auch einsame Menschen betreuen. So sei ein Mann aus Erfurt nur deshalb zum Hauptbahnhof gekommen, weil er sich allein gefühlt habe.

Die "Engel am Zug" sind eine Gemeinschaft von Menschen, die sich seit 2016 am Erfurter Hauptbahnhof als Freiwillige engagieren. Derzeit sind an jedem Freitag von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr kleine Teams der rund 20 Freiwilligen am Bahnhof unterwegs. Zu erkennen sind sie an den blauen Jacken.