Spannung liegt in der Luft, als sich die Band zur Probe trifft. Positive Energie. Einer kommt mit dem Fahrrad angesaust, andere schlendern über den Hof. Es wird geneckt, geherzt, gelacht. Kurz darauf fliegt drinnen der erste Kronkorken durch den Raum. Auch der Whisky bleibt nicht lange zu. Ein wenig Aufwärmen kann ja nicht schaden, bevor es richtig losgeht. Lemmy blickt mürrisch vom Poster an der Wand auf die heitere Runde, fast so als wolle er sagen: Sieht ganz gut aus, aber nun zeigt mal, was ihr drauf habt.

Kernige Klänge aus Erfurt

Das Drumherum jedenfalls stimmt schon mal bei den sieben Musikern, die seit einigen Jahren unter dem eigenwilligen Namen "Kompetenz ohne Talent" vor allem in Erfurt, manchmal in den angrenzenden Landkreisen und hin und wieder auch darüber hinaus den eher kernigen Klängen frönen. Fotos vergangener Erfolge zieren die Zimmer, für die der Begriff Proberaum ein echtes Understatement wäre. Konzertplakate erinnern an Auftritte in Clubs und auf Open-Air-Bühnen. Professionelle Bandfotos in Übergröße, die einst Straßenbahnhaltestellen der Landeshauptstadt schmückten, stehen zusammengerollt hinter der Tür.

Wenn Silke, Kev, Schmidter, Hucki, Wiese, Steph und Robi dann auch noch ins Schwärmen kommen, wird schnell klar: Auf die Pauke hauen können sie. Dass sie unter normalen Umständen nur vier, fünf Gigs pro Jahr spielen, tut dem gesunden Selbstbewusstsein keinen Abbruch. "Wir haben einfach alle Spaß an der Sache", bringt Gitarrist Schmidter das Bandkonzept auf den Punkt. "Als wir angefangen haben, wollten wir einfach zusammen Musik machen. An Auftritte hat da noch keiner wirklich gedacht." Wobei, insgeheim vermutlich doch. Denn schon mit 13 Jahren griff Schmidter vor Publikum in die Saiten - bei einem runden Geburtstag seiner Mutter, die sich ein Ständchen gewünscht hatte. Der Sohn traute sich und erntete Applaus. "Da habe ich Blut geleckt", gesteht er heute. Der Traum von einer Band ward geboren.

"Kompetenz ohne Talent" bei der Fête de la Musique am Erfurter Domplatz. Dieses Jahr wurde das Musikfest aufgrund der Coronapandemie abgeblasen. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Sigurd Schütz

Der erste offizielle Auftritt als "Kompetenz ohne Talent", kurz: "K.o.T.", führte die Freunde im April 2016 ins Alte Pumpenhaus, die Gaststätte am Sportplatz an der Auenstraße. "Dort haben wir gemerkt: Es geht." Seitdem stehen, soweit Arbeit und Familie es zulassen, wöchentliche Proben im Kalender. In diesem Jahr mit längerer Corona-Pause inklusive Konzert-Stillstand.

Der Frust über die aktuelle Situation verwandelt sich im Proberaum in die Freude darüber, zumindest wieder gemeinsam zu spielen: Verstärker und Discokugel an, Licht aus - und los! Zum Einspielen gibt’s Songs von Motörhead und den Broilers auf die Ohren. Meist greifen Silke und Kev zum Mikro, hin und wieder springen ihnen die anderen zur Seite. "Wir spielen, auf was wir Bock haben", sagt Hucki in einer Pause. Kurz durchatmen, Schweiß von der Stirn wischen, schon dröhnen wieder die Gitarren.

Inspiriert vom Celtic-Punk und Hardrock

Einen gemeinsamen Nenner hinsichtlich der musikalischen Ausrichtung zu finden, war nicht schwer. In den privaten Playlists der Bandmitglieder finden sich Alben vieler Punk- und Hardrock-Bands aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum: von den Ramones bis zu den Ärzten, von Danko Jones bis zu Offspring und Green Day. Auch die gemeinsame Liebe zu rockigen irischen Klängen inspiriert und motiviert die Thüringer immer wieder aufs Neue.

Perfekt in Szene gesetzt: So präsentierte sich die Band schon an Straßenbahnhaltestellen in Erfurt. Bildrechte: MDR/Kompetenz ohne Talent

Und dann war er plötzlich da: Der erste eigene Song. In "Küsst euch" demonstrieren "Kompetenz ohne Talent" ihr Gespür für die Kombination aus poppigen Melodiebögen, kantigem Rock und blues-orientierten Soli. Wieso also - wie in der Musikszene üblich - auf eine Album-Release-Show hinarbeiten, wenn auch der erste Song gefeiert werden kann? Ganz konsequent und entsprechend großspurig wurde folglich zur "Single Release Party" gebeten.