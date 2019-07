Im Streit um den Bastionskronenpfad in Erfurt haben sich die Tourismus- und Geschichtsvereine für dessen Bau stark gemacht. Er sei in jahrelanger Diskussion in vielen Gremien und Bürgerversammlungen beraten und beschlossen worden, jetzt müsse er auch gebaut werden, hieß es am Donnerstag. Die ehrenamtlichen Touristiker, Freunde der Buga, der Zitadelle Petersberg und Vertreter des Citymanagements werfen der Bürgerinitiative "Stadtbäume statt Leerräume" und dem Naturschutzbund vor, sich erst jetzt in die Debatte einzuschalten.