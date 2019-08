Bürgerbegehren - langer Weg zum Bürgerentscheid Mit einem Bürgerentscheid können Einwohner über Angelegenheiten in der eigenen Kommune mitbestimmen. Doch der Weg dahin ist nicht einfach. Rechtliche Grundlage ist das "Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid".



Zunächst muss ein Bürgerbegehren beantragt werden - so wie es jetzt zum Bastionskronenpfad der Fall war. Die Gemeindeverwaltung prüft, ob der Antrag die formalen und rechtlichen Bedingungen erfüllt.



Sollte der Antrag zulässig sein, beginnt das eigentliche Bürgerbegehren. Dafür müssen sich sieben Prozent (oder maximal 7000) der stimmberechtigten Bürger in Unterschriftenlisten eintragen.



Wird das Quorum erreicht, muss der Gemeinderat über das Bürgerbegehren entscheiden. Erst wenn das Gremium seine Zustimmung gibt, kommt es zum eigentlichen Bürgerentscheid - also der abschließenden Abstimmung über die Sachfrage.