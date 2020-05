Mauerkronenbrücke Umstritten: Bau des Bastionskronenpfads in Erfurt beginnt

Hauptinhalt

Vor einem Jahrhundert wurde das Lauentor auf dem Erfurter Petersberg gebaut und dafür die Festung durchbrochen. Eine Fußgängerbrücke soll künftig die Verbindung wieder herstellen und auch den Besuchern der Bundesgartenschau 2021 ein Ausflugsziel bieten. Von kommender Woche an nimmt das Bauwerk Gestalt an. Insgesamt allerdings steht das Projekt weiter in der Kritik.