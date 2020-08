Ab Montag fahren in der Erfurter Bahnhofstraße und auf dem Anger wieder die Straßenbahnen. Allerdings halten sie am Anger vorerst noch nicht an. Wie ein Sprecher der Stadtwerke mitteilte, werden Ersatzhaltestellen am Angermuseum und in der Bahnhofstraße eingerichtet. Grund ist, dass die Anger-Haltestellen zunächst noch barrierefrei ausgebaut und dafür um jeweils fünf Meter verlängert werden. Laut Erfurter Verkehrsbetrieben (Evag) sollen diese Arbeiten voraussichtlich Anfang Oktober abgeschlossen sein.