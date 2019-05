Nach Angaben von Bernd Gschaider von Amazon werden zu Beginn 100 Festangestellte benötigt. Plus 400 Beschäftigte von unabhängigen Lieferpartnern, die dann die Pakete bis an die Haustür liefern. Vor allem eine kluge Routenplanung soll dazu beitragen, dass Mehrfach-Anfahrten entfallen. Gearbeitet wird in Schichten - sechs Tage in der Woche. In den nächsten Wochen will das Unternehmen mit der Mitarbeitersuche beginnen. Bezahlt werde ein Bruttolohn in Höhe von 10,78 Euro pro Stunde.