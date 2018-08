Trockenheit: Rapsernte für 2019 bereits jetzt gefährdet

Die beste Zeit, um den Raps auszubringen, liege zwischen dem 20. August und Anfang September. Bodentemperatur und Feuchtigkeit in diesem Zeitraum entscheiden über den Ernteerfolg des kommenden Jahres. In diesem Jahr fürchten die Landwirte, dass sich aus den Keimlingen wegen des Wassermangels keine Pflanzen entwickeln oder die Samen überhaupt nicht auskeimen.

Nach Darstellung des Bauernverbandes müssen sich aus den Rapssamen im Herbst kräftige Pflanzen entwickeln, damit die Bauern für 2019 lohnende Erträge in Aussicht haben. Gelänge es den Pflanzen vor dem Winter nicht, ausreichend Blätter auszubilden, müssten die Felder umgebrochen und andere Kulturen ausgesät werden. Dabei könne eine Menge Geld in den Sand gesetzt werden, so die Sprecherin des Bauernverbandes.