Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) drängt auf strengere Corona-Regeln in Thüringen. In Abstimmung mit den Nachbarbundesländern müsse sobald wie möglich ein harter Lockdown kommen, sagte er. Grund sei der gewaltige Anstieg der Infiziertenzahlen. Allein in der Landeshauptstadt seien am Mittwochmorgen 99 Neuinfizierte innerhalb von 24 Stunden registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 152,3. Das Erfurter Gesundheitsamt rechnet auch in den nächsten Tagen mit weiter steigenden Zahlen.