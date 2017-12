Erfurt wächst – und somit auch der Bedarf an Kindertagesstätten, Schulen, Straßen, Infrastruktur. Allein die Schulsanierung kostet über die kommenden zwei Jahrzehnte gerechnet etwa 500 Millionen Euro. Es ist Geld, dass die Stadt nur unter größten Anstrengungen wird aufbringen können. Doch die rot-rot-grüne Stadtkoalition hat sich dieser Aufgabe bislang nicht ernsthaft angenommen. Sie streitet stattdessen darüber, ob städtische Landwirtschaftsflächen nur noch an Ökobauen verpachtet werden sollen. Ob weitere Innenstadtflächen vom Verkehr und Parkplätzen befreit werden sollten. Oder ob und wo immer neue Kulturquartiere und Zentren entstehen könnten. Aus Bauseweins Umfeld ist zu vernehmen, dass der Verwaltungsschef künftig wieder stärker die wirklich wichtigen Themen in der Stadt setzen will. Mit dazu beigetragen habe auch, dass ihn mit Marion Walsmann eine christdemokratische OB-Kandidatin herausfordern wird, die bereits in der Vergangenheit bewiesen hat, dass sie Wahlen gewinnen kann.