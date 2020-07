Umleitungen und Sperrungen Großbaustelle Erfurter Anger: Zweiter Bauabschnitt beginnt - Vollsperrung im August

Die Erfurter Verkehrsbetriebe erneuern auf dem Anger und in der Bahnhofstraße die teilweise 20 Jahre alten Gleise. Nun beginnt der zweite Bauabschnitt am wichtigsten Verkehrsknoten für Straßenbahnen in der Landeshauptstadt.