Den Anger und damit den Hauptverkehrsknoten lahmzulegen, fordere von Fußgängern und Fahrgästen viel ab, sagte Evag-Betriebsleiter Michael Nitschke. Aber nur so sei die Großbaustelle in sechs Wochen zu schaffen. Insgesamt bekommt der Anger 14 neue Weichen, jetzt sind die letzten vier an der Reihe.

Nitschke kritisiert Fußgänger und Radfahrer die immer wieder Warnschilder und Absperrungen ignorieren und sich so in Gefahr bringen. Die Erfurter Verkehrsbetriebe investieren in den Anger mit verlängerten, barierrefreien Bahnsteigen sowie in neue Gleise bis zum Hauptbahnhof insgesamt 1,5 Millionen Euro.