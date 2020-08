Die in diesem Jahr gestrichenen Bauvorhaben hätten aber auch etwas Gutes, sagte der Chef des Tiefbauamtes. Man habe ohnehin kaum noch Baufirmen gefunden. Außerdem wäre mit noch weiteren Baustellen wohl kein Durchkommen in der Stadt mehr möglich gewesen. Man hätte dann keine Umleitungswege mehr gefunden, sagte Reintjes. Es werde in diesem Sommer schon so viel gebaut wie noch nie.