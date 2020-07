Zugreisende in Thüringen müssen am Montag Geduld aufbringen. Nachdem ein Güterzug bei Bad Hersfeld Ladung verloren hat, ziehen sich die Reinigungsarbeiten offenbar in die Länge. Laut Deutscher Bahn fahren die Züge auf der ICE-Strecke zwischen Eisenach und Frankfurt voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden des Montags hinein verspätet. Fernzüge werden umgeleitet.