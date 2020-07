Sie forderten den Erfurter auf, Geld an die Firma zu überweisen. Laut Polizei gingen die Betrüger dabei äußerst professionell vor. Obwohl ihn seine Hausbank davor warnte, ließ sich der Mann nicht abhalten und überwies mehrmals Geld. Die Polizei rät dringend, sich über entsprechende Geldanlagen zu informieren und notfalls die Polizei einzuschalten. So sollte man die betreffenden Unternehmen oder Seitennamen im Internet zuvor mit dem Stichwort "Betrug" in einer Suchmaschine recherchieren.

Nach Polizeiangaben spielt sich der Betrug häufig bei alternativen Geldanlagen mit Kryptowährungen, also Bitcoin und Co. ab. Ein Erfurter hatte dabei in diesem Jahr bereits 200.000 Euro verloren. Meist versprechen die Betrüger einen hohen Gewinn. Schon nach kurzer Zeit erhalte der Interessierte Anrufe von sogenannten Brokern und einen Online-Zugang zu seinem Trading-Konto. Auf dem Konto sieht der Betrogene demnach sein Guthaben wachsen und wird so in Sicherheit gewogen.