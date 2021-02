Am Mittwoch ist auch ein Ehepaar aus Apolda Opfer eines Trickbetrugs geworden. Wie die Polizei mitteilte, gab sich der Betrüger als Polizist aus. Unter dem Vorwand, es sei eingebrochen worden, verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zur Wohnung des Paares. Dabei gelang es ihm unbemerkt, mehrere Schränke zum Teil gewaltsam zu öffnen und 5.000 Euro Bargeld zu stehlen. Nachdem sich die Rentner einer Nachbarin offenbart hatten, informierten sie die Polizei.

Erst kürzlich hatte die Polizei in Erfurt und Großfurra (Kyffhäuserkreis) insgesamt fünf mutmaßliche Telefonbetrüger festgenommen. In Thüringen wurden in den Tagen zuvor mehr als 100 Betrugsanrufe registriert.