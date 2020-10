Leih-E-Scooter des Anbieters Bird am Gothaer Platz in Erfurt.

Leih-E-Scooter des Anbieters Bird am Gothaer Platz in Erfurt. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

In Erfurt fahren wieder Angetrunkene oder Betrunkene auf Leih-Elektrorollern herum. Wenige Tage nach dem Aufstellen neuer Fahrzeuge stoppte die Polizei am Wochenende drei Fahrer und eine Fahrerin, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. Tests ergaben bei den 19- bis 21-Jährigen bis zu 0,7 Promille. Zwei der Männer hatten obendrein Cannabis konsumiert.

"Es geht wieder los", kommentierte ein Polizeisprecher. Er verwies darauf, dass für Scooter-Fahrer dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer gelten. Der US-Verleiher Bird hatte kürzlich die ersten von 200 Elektorollern in Erfurt aufgestellt. Konkurrent Voi hatte das Geschäft mit den Leihrollern in Erfurt zu Jahresbeginn aufgegeben. Schon die Voi-Roller waren in Erfurt oft von Betrunkenen gefahren worden.