Die Geschichte um einen betrunkenen Waschbären am Erfurter Fischmarkt hat eine dramatische Wendung genommen. Das Tier wurde nicht gerettet, sondern erschossen, wie ein Sprecher des städtischen Tierheims MDR THÜRINGEN bestätigte. Der Waschbär hatte am Samstagmittag vor dem Rathaus völlig erschöpft unter einem Mülleimer Siesta gemacht. Später rappelte er sich auf und stolperte verwirrt durch die Gegend, bis er sich erneut auf den Stufen eines Hauseingangs niederlegte. Dort wurde er von einem Security-Mitarbeiter des Weihnachtsmarktes bewacht, bis die Feuerwehr eintraf und das Tier mitnahm.

Zunächst hatte es geheißen, der Waschbär sei ins Tierheim gekommen. Dem war offensichtlich nicht so. Wie das Tierheim auf seiner Facebook-Seite mitteilte, hatte der Stadtjäger das Tier bei der Feuerwehr abgeholt und dann erschossen. In den sozialen Netzwerken hatte die Geschichte des müden Waschbären, der offenbar an Glühwein genippt hatte, schnell die Runde gemacht.