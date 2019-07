Die kostenlose Anti-Baby-Pille für bedürftige Frauen soll es zumindest in Erfurt und Artern weiter geben. Die Erfurter Beratungsstelle "pro familia" hatte in den vergangenen zweieinhalb Jahren 1.700 Frauen mit kostenlosen Verhütungsmitteln versorgt. Das sei eine positive Bilanz des bundesweiten Modellprojekts, sagte Geschäftsführerin Elke Lieback am Donnerstag MDR THÜRINGEN. Das Modell endete im Mai. Die Erfurter Beratungsstelle betreute dabei Erfurter Frauen wie auch Frauen aus dem Altkreis Artern. Sie hoffe auf eine Anschlussfinanzierung, denn mit dem niedrigschwelligen Angebot sei armen Frauen, Studentinnen oder auch Eltern in Elternzeit geholfen worden, so Lieback.

1.700 bedürftige Frauen aus Erfurt und Artern wurden in den vergangenen zweieinhalb Jahren mit kostenlosen Verhütungsmitteln versorgt (Archivbild). Bildrechte: imago/Panthermedia