Thüringens katholischer Bischof Ulrich Neymeyr sieht das Auftreten sogenannter "Querdenker" in der Corona-Pandemie mit großer Sorge. Wenn Fakten wie die Zahlen des Robert-Koch-Instituts geleugnet würden, dann seien in der Gesellschaft weder Diskussionen noch Kompromisse möglich, sagte Neymeyr der Thüringischen Landeszeitung.

"Was mich mit noch größerer Sorge umtreibt, ist die mal unterschwellig, dann wieder ganz offen verbreitete Theorie der jüdischen Weltverschwörung", sagte er weiter. Er empfinde diesen Antisemitismus in Reinkultur "als einen Rückfall ins Mittelalter", als Seuchen den Juden als Sündenböcken in die Schuhe geschoben wurden. "Dieser moderne Antisemitismus ist brandgefährlich", warnte der Bischof des Bistums Erfurt.

Als Katholische Kirche sei man froh, dass es jüdisches Leben und Kultur gebe "und Menschen jüdischen Glaubens bei uns sind". Deshalb beteilige sich das Bistum auch am Themenjahr "Neun Jahrhunderte jüdischen Lebens in Thüringen". Es sei aber auch wichtig, den Katholiken hierzulande deutlich zu machen, wie die katholische Kirche das Judentum heute sehe. "Die Juden bleiben unsere älteren Brüder und Schwester", verwies Neymeyr auf ein Wort von Papst Johannes Paul II.

Wenige Tage zuvor hatte sich auch der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, zu den Corona-Demos in Thüringen geäußert. Er habe wenig Verständnis für Parallelen, die manche Kritiker zwischen den Auflagen in der Pandemie und staatlichen Zwängen in der DDR ziehen. "Ich finde die DDR-Vergleiche unsäglich und falsch; das war eine Diktatur", sagte Kramer. "Wir sind hier eine freiheitliche Gesellschaft."