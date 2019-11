Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat ein Verrohen der Sprache in der Gesellschaft angeprangert. Vor allem im Internet sei eine zum Teil "barbarische Unkultur" gewachsen, sagte er am Donnerstag beim Elisabeth-Empfang des Bistums in Erfurt.

Gerade in der hochemotionalen Frage, wie die Gesellschaft mit Menschen aus dem Ausland umgehe, stünden verallgemeinernden oder falschen Informationen Tür und Tor offen, so der Bischof. "Wir Christen sehen die Migration positiv. Die ökumenische Landschaft wird bunt in Thüringen", sagte Neymeyr. Als Beispiele nannte er einen griechisch-katholischen Priester, der regelmäßig mit ukrainischen orthodoxen Christen Gottesdienst in der Martini-Kirche in Erfurt feiere. In Gotha werde eine katholische Kirche an die dort große rumänisch-orthodoxe Gemeinde übergeben.