Vier Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen hat es weitere Morddrohungen gegen einen Landespolitiker gegeben. AfD-Sprecher Torben Braga bestätigte Medienberichte, wonach AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke bedroht wurde. Zwei entsprechende Schreiben seien eingegangen, eines im Wahlkreisbüro Höckes in Heiligenstadt, ein weiteres im Büro der AfD-Landtagsfraktion in Erfurt.

Björn Höcke (AfD) hat eine Morddrohung erhalten. Bildrechte: MDR/Karina Heßland

Morddrohungen gegen Björn Höcke gebe es immer wieder, so Braga. Neu sei aber, dass - wie in diesem Fall - die gesamte Familie bedroht werde. Zeitungen hatten zuvor berichtet, dass die Polizei wegen der aktuellen Drohungen verstärkt in Höckes Wohnort Bornhagen (Eichsfeldkreis) präsent sei. Björn Höcke galt schon zuvor als besonders gefährdet und hat deshalb Personenschützer an seiner Seite. Erst vor wenigen Tagen hatte es eine Morddrohung gegen den Thüringer CDU-Spitzenkandidaten Mike Mohring gegeben. Das LKA teilte mit, jede Drohung werde ernst genommen. Die Ermittlungen dazu dauern an.