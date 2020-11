Das Bundeskriminalamt befragt Bürger in ganz Deutschland zum Thema "Sicherheit und Kriminalität". Insgesamt seien mehr als 120.000 Menschen per Zufall ausgewählt worden, teilte das Landeskriminalamt Thüringen mit. Bezogen auf die Einwohnerzahl seien besonders viele Thüringer darunter. Das Land habe als eines von fünf Bundesländern von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die auf sie entfallene Stichprobe zu erhöhen, heißt es.

Bei der Umfrage handelt es sich um eine sogenannte Dunkelfeld-Studie. Die Ermittler erhoffen sich unter anderem Erkenntnisse über nicht bekannt gewordene Straftaten. Erforscht werden sollen auch die Umstände und die Folgen des Opferwerdens und das Ausmaß der Angst vor Kriminalität. Außerdem will das BKA herausfinden, wie die Arbeit der Polizei in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Bundes- und Landeskriminalamt bitten alle, die ein solches Anschreiben erhalten, sich an der Umfrage zu beteiligen.