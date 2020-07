Das Gras reicht uns bis an die Hüfte. Die Autos auf der vielbefahrenen Straße des Friedens rauschen vorbei, mancher Fahrer hupt, als wir uns niederknien, um das Gewimmel in den Tiefen der bunten Blumenwiese zu erkunden. Da gucken für ein paar Augenblicke nur noch der Po und das Mikrofon aus dem Gras. Sascha Döll, Leiter des Garten- und Friedhofsamtes, führt mich mitten hinein in die große, vor einem Jahr angelegte Blühwiese. "Ja", sagt er , "auch wenn es ziemlich wild aussieht, auch so eine Fläche muss angelegt werden." So wurde der Boden mit einer Egge aufgerissen, das Saatgut kam in die Erde und "das war's auch schon. Nun muss man es nur noch wachsen lassen".

Mein Rat übrigens für jeden Gärtner. Mähen Sie nur noch den Weg frei und die Fläche, die sie für die Hängematte oder den Grill oder fürs Fußballspielen brauchen, den Rest lassen sie einfach wachsen. Sascha Döll, Leiter des Garten- und Friedhofsamtes in Erfurt

Ein Rasen braucht Zeit und Chemie, Blühwiesen gedeihen einfach

Das braucht starke Nerven. Sind wir es doch vielerorts gewohnt, den Rasen akkurat zu trimmen, zu kürzen, im Zaum zu halten, immer bestrebt, eines Tages aus der Kraut- und Rüben-Fläche mit Klee und Sauerampfer einen bildschönen englischen Rasen zu machen.

Rasen muss bis zu 16 Mal im Jahr geschoren werden, die farbenprächtige Blumenwiese nur einmal. Bildrechte: MDR / Antje Kirsten "Vergessen Sie's", sagt Döll. "Ein englischer Rasen ist ein reines Chemielabor. Ich muss wässern. Ich muss düngen. Ich muss Herbizide, Insektizide aufbringen, ich muss ständig mähen, ihn lüften. Das ist auch zeitlich ein riesiger Aufwand, und ich kriege es am Ende doch nicht so hin wie in der Gartenzeitung", bricht Döll eine Lanze für die wilde Wiese. Die habe viele Vorteile. Dem Gärtner spart sie Zeit. Die Stadt Erfurt mäht die ausgewählten Flächen mit den Blühwiesen nur noch einmal im Jahr mit einem Balkenrasenmäher. Die fein säuberlich gepflegten Rasenflächen müssen dagegen bis zu 16 Mal im Jahr geschoren werden. "Diese Flächen haben wir natürlich auch noch. Dort, wo die Leute es sich mit Decken bequem machen, wie im Bürgergarten auf dem Petersberg oder im Dendrologischen Garten, wird der Rasen kurz gehalten."