Auch in anderen deutschen Städten sind am Dienstag Gerichte geräumt worden. So waren in Mainz, Lübeck und Chemnitz ebenfalls Bombendrohungen eingegangen, außerdem in Essen und Bochum. In Lübeck erfuhr die Polizei am Dienstagmorgen von der Bedrohung gegen das Gebäude des Amtsgerichts. In der Erfurter Partnerstadt Mainz wurden das Land- und das Amtsgericht geräumt.