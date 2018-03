2016 kam jedoch ein neues männliches Jungtier in den Erfurter Zoo, das jetzt geschlechtsreif und auch gleich seinen "Pflichten" nachgekommen ist. Die zwei Jungtiere kamen vor knapp fünf Wochen zunächst nackt und blind auf die Welt. Die gut 45 Zentimeter großen Nagetiere sind entfernte Verwandte der europäischen Eichhörnchen. Sie leben in Gruppen und paaren sich einmal im Jahr. Die Kap-Borstenhörnchen (Xerux inauris) aus dem südlichen Afrika leben bereits seit 2005 gemeinsam mit Kap-Klippschliefern in einem Gehege in der Löwensavanne.