Bei einem Feuer im Erfurter Süden ist am Freitagnachmittag mindestens ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben brach der Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Rembrandtstraße aus. Fotos zeigen, wie der Dachstuhl in Flammen stand. Der schwer verletzte Anwohner wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Nachmittag brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.