In der Hochheimer Straße in Erfurt hat am Mittwoch ein Haus gebrannt. Anwohner hatten Polizei und Feuerwehr gegen 13 Uhr informiert, weil starker Rauch aus dem Mehrfamilienhaus drang. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, rettete ein 39-jähriger Nachbar eine 92-jährige Frau aus dem brennenden Haus. Beide erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

Wegen der Rauchentwicklung bei dem Brand in Erfurt wurden die Anwohner gewarnt. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann