Die Feuerwehr hat am Donnerstag am Gothaer Platz in Erfurt mit dem Brand eines Müllautos gekämpft. Wie die Polizei mitteilte, war am Vormittag die gepresste Ladung in Brand geraten. Dadurch wurde die Hydraulik beschädigt und die Ladeklappe konnte nicht mehr geöffnet werden. So kam auch kein Löschwasser zum Feuer. Die Feuerwehr öffnete eine Seitenwand des Aufbaus des Müllfahrzeugs und setzte Löschwasser ein. Außerdem wurde ein Bagger herangefahren, der mit seiner Schaufel den brennenden Müll herauszog.

Die Löscharbeiten wurden behindert, weil die Ladeklappe des Müllautos sich nicht mehr öffnen ließ. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK